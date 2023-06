Seriál týdne

Mohlo by se zdát, že letos neexistuje žádný jiný seriál, který by stál za to, než Boj o moc o miliardářském klanu, v němž se nemilosrdně hraje o vliv, peníze, důstojnost a zdravý rozum. Ve stínu právě skončeného finále, které dominovalo Twitteru i mediálním debatám, ale dospěla ke svému konci i druhá řada seriálu Někdo, někde na HBO.

Zdánlivě se v něm nic neděje – lidé chodí, jezdí autem, na kole, rovnají věci v obchodě, mluví spolu na lavičce v parku nebo na verandě domu při čekání na hodinu zpěvu. Jenže obyčejná každodennost tu má neobyčejný emoční i komediální náboj – díky stand-up komičce Bridget Everett, která ztvárnila hlavní postavu Sam Miller, bytostného outsidera neřízeně hledajícího kotvu v malé komunitě, z níž před lety odešla tak rychle, jak jen to šlo.