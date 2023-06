Výstava týdne

Málokdo na sobě v našem současném umění pracuje s tak důslednými nároky na sebe sama jako letos dvaatřicetiletá malířka Radka Bodzewicz. S kurátorem Radkem Wohlmuthem připravila už třetí výstavu, na které představuje svůj pohled do hlubin naší kolektivní mytologie. Začala před třemi lety expozicí Božská komedie, kterou soukromá Bold Gallery zahájila svůj provoz v pražských Holešovicích. Loni na projekt inspirovaný básněmi Danta Alighieriho navázala ve Špálově galerii, kde prezentovala pod názvem In Illo tempore malby ovlivněné učením Mircey Eliadeho. A nyní trilogii uzavírá opět v Boldu, kde je od minulého týdne k vidění Ztracený ráj .

Čerstvý projekt je pochopitelně inspirován básní Johna Miltona, a jde tedy o výstavu zatím nejtemnější. Satan se spolu s dalšími padlými anděly vzepře Bohu, svede Adama s Evou k prvnímu hříchu (členové KDU-ČSL by nejspíš namítli, že pouze Evu), je poražen a zatracen. Výstava má stejně jako Miltonova báseň dvanáct částí, respektive obrazů. Není to ovšem žádný didaktický výklad. Jak je u Bodzewicz zvykem, z obrazů na diváka vyskakují desítky postav a scén, které k němu mluví spíše emočním než narativním jazykem. Zvlášť když k jejich sledování použije aplikaci rozšířené reality, která skrz displej mobilu situace rozhýbá a rozezní. Autorka plátna doplňuje VR filmem, který odvážlivce přenese skrz virtuální brýle od bran pekla až do ráje a zpět. Už jen to je silný a nezapomenutelný divácký zážitek.