Jinakost je moje specialita

Za své desky Elements a Naked Pieces získala v půli dubna Cenu Jantar v kategorii Populární hudba. Před rokem děkovala z pódia Cen Anděl, když si odnášela sošku za nejlepší album v kategorii Jazz. Když se ale člověk vydá na její klavírní recitál, není vyloučeno, že spolu s vlastními skladbami bude mít na programu i Rachmaninova, Liszta nebo Chopina. Klavíristka Nikol Bóková je pozoruhodnou postavou zdejší scény. Publikum mate, ale zároveň mu svým svobodným překračováním hranic nabízí dobrodružnou cestu, která vede napříč územím klasické hudby, jazzu a inspiracemi z písňové formy. I proto se její četné koncerty mohou odehrávat ve sklepních klubech, na festivalech stejně jako v historických sálech.

„Kdo já vlastně jsem? Na koho lidi jdou, když jdou na Bókovou? Ve světě klasiky jsem ta jazzová pianistka, a naopak. Pokaždé mě charakterizuje ta jinakost. To je moje specialita,“ přemítá sama s úsměvem o své nezařaditelnosti v pražském bytě poblíž Riegerových sadů. Ten spíše než obytný prostor připomíná zkušebnu spojenou s nahrávacím studiem. Není tu místnost, v níž by se nenacházel klávesový nástroj, a vše je uzpůsobeno životu s hudbou. To umocňuje i skutečnost, že si od loňského roku alba vydává sama na labelu Soleil et Pluie, který založila společně se svým partnerem Janem Valou.