Zmrtvýchvstání britských labouristů

Jsou to bezmála tři desítky let, co Tony Blair naposledy vyhnal britskou Konzervativní stranu z Downing Street. Teď se ve Velké Británii nicméně schyluje k něčemu podobnému. Nebo trochu podobnému. Středo-levicoví labouristé vedou v průzkumech nad svými odvěkými rivaly systematicky o 15–20 procent. Zároveň Konzervativní strana utrpěla minulý týden v komunálních anglických volbách zdrcující porážku, podle předběžných výsledků přišla až o tisíc mandátů. Hlasování se přitom považovalo za jakousi generálku toho, co čeká Británii pravděpodobně příští rok. Všeobecné volby se totiž musejí konat nejpozději do ledna 2025, ale pravděpodobně k nim dojde dříve. Jinými slovy, po letech brexitu a rychlého střídání konzervativních premiérů to vypadá na zásadní zvrat. K moci se vrací levice.

Což vede k otázce, jak se labouristé dokázali vzpamatovat? Připomeňme si, že ještě neuplynuly ani čtyři roky od chvíle, kdy pod vedením tehdejšího předsedy Jeremyho Corbyna odešli od voleb s největším výpraskem za posledních sto let. Vypadali rozhádaně a zmateně, stranu ovládalo ideologicky vyhraněné levicové křídlo, stranický vůdce nedokázal zaujmout srozumitelný postoj k odchodu z Evropské unie, nad partají se vznášel podivný puch antisemitismu.