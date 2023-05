Výstava týdne

Je to nejrozměrnější artefakt ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové. Plátno namalované Janem Preislerem v letech 1903–1904 měří 285 na 500 centimetrů a zobrazuje mladou rodinu při česání jablek. Obraz vznikl původně jako dekorativní panneau pro interiér Grandhotelu v Hradci Králové, kde obsadil celou jednu stěnu jídelny. Říká se, že Preislerovi místní okresní výbor zaplatil jen 900 korun, a proto malíř použil nekvalitní barvy, které rychle destruoval kouř z cigaret a výpary z kuchyně. Obraz tak už ve dvacátých letech nahradila kopie a originál skončil v pražské kavárně Urban, kde se mu mělo dařit lépe.

Do sbírek Galerie moderního umění se obraz dostal ze soukromých rukou v roce 1994, kdy nákup podpořilo ministerstvo kultury. Monumentální dílo se v instituci nevešlo nikam jinam než do vstupní haly. Díky restaurátorům už nemá vyříznutou levou dolní část pod v pozadí namalovaným vzpínajícím se bílým koněm: díru udělal v obraze sám Preisler, aby se plátno vešlo na stěnu, jejíž součástí byly i vysoké dveře, které obraz z obou stran „obtékal“. Přesto však bylo zřejmé, že je plátno v galerii v podivné pozici, kdy by mělo mít důstojnější místo k prezentování, ale bohužel pro něj prostě není prostor.