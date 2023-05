Filmy týdne

Jedním z nejlepších tuzemských porevolučních filmů je rytmikál Kouř režiséra Tomáše Vorla. Příběh inženýra Mirka, který chce vymyslet zlepšovák na snížení emisí, ale naráží na „systém“ a ubíjející nekompetentnost pozdního socialismu, je brilantní karikaturou československé společnosti konce osmdesátých let. Metaforickým rýsovacím prknem k ní byl – vzhledem k jeho původní profesi promovaného inženýra na Stavební fakultě ČVUT – Vorlův předchozí studentský film ING. ze třetího ročníku pražské FAMU, kde po stavařství vystudoval režii.

Dvaadvacetiminutový snímek s datací 1985 napsal spolu s Lumírem Tučkem, stejně jako později Kouř. Obsadil do něj Tomáše Hanáka a do role jeho dívky, která ho nakonec zradí pro cizince s devizami, Evu Horkou. Než se tak stane, prožívají v Praze spartakiádního roku vlastní intelektuální Discopříběh z nábřeží Vltavy, kaváren a prosklených komplexů. ING. se přesně strefil do ubíjející byrokratičnosti, popisuje v hudbě a tancích frustraci jedné generace a vtipně v písních Divadla Sklep zparodoval dobové videoklipy a filmy o mladých hledících radostně do socialistické budoucnosti. ING. byl jedním z Vorlových filmů, jímž k sobě už za studií poutal pozornost. K vidění je aktuálně na portálu FAMUfilms.cz spolu s dalšími třemi Vorlovými „kraťasy“: ateliérovým cvičením Dáreček , bakalářským filmem Je dobrá, slaďoučká (oba 1983) a Chemikálem (1986).