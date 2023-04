Pomník víře v lepší časy

Každý dobrý nápad, jak bychom mohli naložit s naším veřejným prostorem, by se měl vyvažovat zlatem. Rozhodně to platí pro návrh historika Jindřicha Nuska přesunout na Mariánské náměstí před pražským magistrátem sochu Pražského studenta.

Pro neznalce reálií hlavního města: v roce 1847 vytvořil Josef Max sochu studenta, který dvě stě let předtím, v roce 1648, pomáhal na Karlově mostě čelit vpádu švédského vojska do centra města. Původně měla socha stát přímo na mostě. Jenže po jejím dokončení přišel Bachův absolutismus, hrdinný student s praporem v ruce by mohl na takhle viditelném místě nepříjemně připomínat potlačenou revoluci, takže v roce 1863 byla socha schována na dvůr Klementina, kde stojí dodnes a všimnou si jí leda tak návštěvníci Národní knihovny.