Hlavně se bavit

Vyvíjím technologické produkty, které předtím ještě nikdo neudělal,“ popisuje 25letý vývojář a podnikatel Jiří Diblík. Zatím nejnovějším je aplikace VOS.health věnující se mentálnímu zdraví, kterou si do svého telefonu (v devíti jazycích) stáhly už tři miliony lidí. Na její rozvoj získala firma od investorů přes 65 milionů korun. „Chceme se dostat do telefonu každého mladého člověka a být záchranným lanem pro jeho psychické zdraví,“ nastiňuje finální vizi. Evidentně nemá malé cíle ani sebevědomí – to se ale v prostředí technologických startupů nenosí.

Když vyjednával s investičními fondy, pravidla hry byla jasná. „Investor ti musí věřit, že zrovna tvoje firma bude mít hodnotu miliardy dolarů,“ říká. A věří úspěchu i on? „Věřím, jinak bych to nedělal, ale statisticky je pravděpodobnější, že to nedopadne, 90 procent startupů neuspěje,“ dodává. Známé heslo „fake it till you make it“ – volně přeloženo „předstírej, dokud to nebude pravda“ – je nicméně podle něj zavádějící. „Falšovat nemůžeš, ale fundraising je o vyprávění příběhů. A ty jako zakladatel musíš umět odvyprávět ten svůj.“