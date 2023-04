Gratulace z vesmíru

Ufouni. Gratulujeme pozemšťanům ke Dni Země. Třetí dubnovou neděli si připomenou, že jejich planeta je zelená, modrá a každopádně krásná. A že na ni mají být hodní. Proto si mnozí slibují, že budou jíst jen regenerativní stravu. Že budou regenivory.

To je teď největší pozemský trend. Regenerativní dieta regeneruje. A to nejen strávníka, ale hlavně planetu. Je to jídlo vyrobené lokálně, bez drastické chemie, laskavě a s respektem k přírodě, rostlinám a živočichům.