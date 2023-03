Dělníci kultury

Příští pátek to bude devadesát let, co v Brdě u Nové Paky umřel Josef Kocourek. V rodné chalupě, jak se tehdy slušelo. Bylo mu teprve čtyřiadvacet, život nadějného spisovatele utnula tuberkulóza, jinak by se jistě stal členem budoucí Skupiny 42, která se zformovala právě v Pace. Čas nyní vypršel i pro Kocourkovu chalupu. Rozpadající se roubenku čeká bourání, možná že se nedočká ani blížícího se výročí svého slavného obyvatele.

Říkal mi to spisovatel Jaromír Typlt, který z Paky pochází a Kocourkovi nyní věnoval obsáhlou část nového čísla Revolver Revue. Na setkání s dílem autora fenomenální deníkové a korespondenční Extáze či románu Zapadlí vlastenci 1932 v ní vzpomíná třeba znalec podkrkonošského spiritismu Ivo Chocholáč, který coby pracovník novopackého muzea dobře ví, že „červený otisk“ místní typické rudé hlíny „si neseš s sebou a za deštivého počasí ho máš nejen na botách, kalhotech, ale někdy i na kabátě. Ale především ve své mysli...“