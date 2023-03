Nominace za schovávačku 

Možná to není prvních patnáct minut slávy. Ty si Terezie Lexová a Štěpán Smetana vybrali už během studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, když ukázali své první práce a sbírali za ně ceny.

V téhle fázi sláva mnoha českých designérů skončí – v Česku se těžko hledá výrobce, který by si u nich objednal návrh, jímž by se dalo chlubit. Takže druhých patnáct minut je mnohem těžších. Zdá se, že dvojice Lexová a Smetana úspěšně překonala i tenhle bod. Jejich křeslo, pohovku a lenošku Hide and Seek vyrábí česká firma Polstrin, je možné si je objednat a možná přibude i další ocenění – jsou nominováni na cenu Designér roku v soutěži Czech Grand Design. Spolu s ostatními nominovanými díly je možné vidět ta jejich v galerii České spořitelny v Praze – i když jen na fotografii.