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5 článků
Od nejnovějších
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Civilizace
•
2 minuty
Díky, Ukrajino!
Pavel Jungwirth
•
3. 4. 2022
Denní menu
•
2 minuty
Ženy chodí mnohem méně než muži. Nechtějí se cítit jako kořist
Pavel Turek
•
13. 10. 2017
Denní menu
•
2 minuty
Uber nabízí přepravní, nikoli informační služby, rozhodl hlavní advokát EU
Petr Horký
•
11. 5. 2017
Společnost
•
8 minut
Šéf Uberu pro střední Evropu: Do Brna se chceme vrátit
Petr Horký
•
10. 5. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Uber má problémy. Vyřeší je vývojem samořiditelných aut?
Tomáš Brolík
•
28. 4. 2017
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