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Společnost20. 10. 202619 minut

Štěpán Javůrek: AI jednou možná bude psát dobré knihy. Ale lidstvo bez tvoření vymře

Spisovatel a cestovatel o nové knize Ve stínu jeřabiny, historickém strachu v Sudetech, kouzlu Krušných hor, stavu občanské společnosti a radosti z prvního dítěte

Barbora Kroužková
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krajina rozhoduje o našich životech daleko více, než jsme občas schopni si připustit.

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Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl spisovatel a cestovatel Štěpán Javůrek. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.

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