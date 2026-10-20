Společnost20. 10. 202619 minut
Štěpán Javůrek: AI jednou možná bude psát dobré knihy. Ale lidstvo bez tvoření vymře
Spisovatel a cestovatel o nové knize Ve stínu jeřabiny, historickém strachu v Sudetech, kouzlu Krušných hor, stavu občanské společnosti a radosti z prvního dítěte
krajina rozhoduje o našich životech daleko více, než jsme občas schopni si připustit.
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Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl spisovatel a cestovatel Štěpán Javůrek. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.
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