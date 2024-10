Americký sen 2024

Amerika není země definovaná jazykem, etnikem nebo fyzickou realitou. Není to špína, či naopak luxus, rez překvapivě zchátralých industriálních konstrukcí ani lesklý povrch nejmodernějších technologických vymožeností. Na rozdíl od jiných zemí není skutečná Amerika fyzickou realitou, existuje především v lidských hlavách. Není natolik důležité, co spatříte poté, když vystoupíte třeba z letadla v New Yorku a propadnete do bludiště newyorského metra. Důležité je, jak to vidíte. Amerika je především myšlenka, sen. Fenomén, jehož existenci považuje za samozřejmou každý běžný obyvatel téhle země, aniž se přitom se svými spoluobčany nutně shodne, co přesně takové snění znamená.