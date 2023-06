Jsme v jiném světě

Jsem otec dvouleté dcerky. Měl bych si už teď hlídat, jak doma používám mobil?

Ukazuje se, že když rodiče čtou a děti to vidí, tak potom více čtou i děti. Problém samozřejmě je, že přetížení rodiče si čtou večer, když už děti spí a nevidí to… Příklady táhnou. Není třeba jít do extrémů, například zavírat se s telefonem na záchodě, když potřebujete něco vyřídit. Menší děti ale často nechápou, k čemu mobil, iPad nebo počítač jsou. Pro ně to je čirá zábava, a tak mají pocit, že si na nich i vy pořád něco hrajete. Proto je dobré vysvětlovat jim průběžně, co na přístrojích děláme. Když jsme na hřišti a koukáme do telefonu, tak stojí za to aspoň říct: „Teď píšu mamince, že přijdeme pozdě.“