Pět let na noční

Kryštofovi je třicet a pochází z malého města v jižních Čechách. Teď ale sedí v pronajatém pokoji v Göttingenu uprostřed Německa a prochází počítač s nabídkami práce. Něco už našel na nedaleké farmě, spíš ale doufá, že se mu ozve některá z pracovních agentur, které dodávají lidi do velkých firem. Nahlásil se u nich s tím, že má řidičák, domluví se anglicky, nevadí mu dělat mezi místními a chce práci ve skladu. Tedy v některém z těch obřích skladů, které lemují okraje měst. Dělá v nich už sedm let. „Vyhovuje mi to čisté prostředí a práce s cizinci z různých států. Snažím se dostat na vysokozdvižný vozík, tam je pohodička,“ vysvětluje.

Neplnit jen pokyny