Petr Pavel by měl jít v Havlových stopách a zase Hrad otevírat lidem

Nedávno jste byl na inauguraci nového prezidenta Petra Pavla ve Španělském sále a měl jste možnost procházet prostory Pražského hradu. Zaujalo vás něco z dnešní podoby?

Španělský sál znám docela dobře. Ještě za Václava Havla tam byly skvělé večírky, u příležitosti oslav 28. října zval lidi z undergroundu. Bylo to nonkonformní, nejen papaláši. Jinak co se týká prostor samotných, ty se zas tolik nezměnily; ono s tím ani zase tolik dělat nejde. Vchází se tam monumentálním vchodem, který kdysi dávno udělal Masarykův architekt Plečnik, ve Španělském sále jsou židle od Havlova architekta Šípka. Má to svoji atmošku. Václav Klaus ani Miloš Zeman v téhle části Hradu nic nezkazili.

Petr Pavel říká, že by chtěl s Hradem více pracovat a věnovat mu péči. Jaké podle vás bylo Havlovo, Klausovo a Zemanovo období? Jak Hrad proměnili?

Havel byl tvůrčí a činorodý muž, nechal zkultivovat Jelení příkop, na čemž jsem se mohl podílet. Dělal další různé úpravy, nechal vybudovat oranžérii, postavit nový vstup do Kanceláře prezidenta republiky a tak dál. Většina věcí byla přistavěných, jdou snadno odstranit, kdyby někomu nevyhovovaly. Měl citlivý přístup, ale jeho hlavní přínos byl jinde.

Kde?

Především v tom, že areál Hradu i zahrady otevíral veřejnosti. To bylo v protikladu s tím, jak se tam opevnili komunisti - i v tom, co pak přinesli Klaus a Zeman. Ti se zase začali zabedňovat, nejvíc to vyvrcholilo právě v posledním funkčním období předchozího prezidenta. Při vstupu do Hradu se objevily zátarasy, kovové rámy, Jelení příkop se zavřel. Stalo se z toho znovu takové nepříjemné místo, kde byli lidé nevítaní. A kde místo nich rejdili podivní úředníci se svými aférkami, jakoby jim to tam patřilo.