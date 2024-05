Fiala: Změny ve vládě nechystám, naši ministři dělají práci výborně

Pořád doznívá kauza ohledně obsazování ministerského postu pro vědu po Heleně Langšádlové, kterou TOP 09 „stáhla“. Zkontroloval jste svoje publikace, jestli jste také někdy neotiskl něco v predátorském časopise?

Nezkontroloval, ale v predátorském časopise jsem – předpokládám – nic neotiskl. Je to však hodně složitá věc, není to s nimi tak jednoznačné jako s plagiáty. My, kdo jsme se pohybovali v akademickém prostředí, víme, jak se přístup k publikacím měnil. Dnes je to jednoznačné a není se o čem bavit, ovšem vždy to tak nebylo, tudíž debata musí být u každého případu velmi opatrná.

A v případě Pavla Tuleji to bylo posouzeno spravedlivě?

Bylo to posouzeno tak, že kandidát na ministra se nominace sám vzdal s tím, že pochybnosti o etice jeho publikační činnosti by nebyly dobré. To jsem uvítal, protože pokud se má někdo věnovat podpoře vědy, pak takové nejistoty v pořádku nejsou.

Bez ohledu na tento problém byl zjevně nouzovým kandidátem na ministra pro vědu. Jak to, že strany nemají dost kvalifikovaných lidí připravených v podstatě okamžitě začít úřadovat?

Jako politolog bych řekl, že jednou z funkcí stran je rekrutování politického personálu. Ale strany to mohou dělat různým způsobem a myslím, že není vůbec špatné občas vzít odborníka z vnějšího prostředí. Nakonec já jsem kdysi v kritické situaci jako nestraník šel zachraňovat rezort školství a také jsem neměl s politickými stranami nic společného.

Problém s kádry má i ODS. Proč se stal ministrem dopravy Martin Kupka, který byl vaším kandidátem pro místní rozvoj, na který se čtyři roky připravoval?

Zkušený politik nemusí být detailním odborníkem v rezortu, který řídí. Musí vědět, o koho se opřít a jak postupovat. Nakonec lidé jako Martin Kupka se zkušenostmi z regionální politiky mají znalosti i v otázkách dopravy. Pokud jde o odborníky, je někdy dobré do systému pustit někoho, kdo nemá politické zkušenosti, ale odbornost. Vždycky to záleží na politické straně, na konstelaci. U pana Tuleji se ukázalo, že nešlo o správnou cestu, velmi rychle z toho byla vyvozena politická odpovědnost, a našlo se naopak řešení v podobě zkušeného politika.

Chystáte i vy nějakou ministerskou změnu?

Nechystám, a i kdybych chystal, budu o ní mluvit, až ji udělám. Ministři, které jsme nominovali za ODS, dělají svoji práci výborně.

Populistům je všechno jedno

Do sněmovních voleb zbývá rok a půl. Obhájit premiérský post se zatím povedlo pouze Václavu Klausovi. Všichni ostatní premiéři zamířili do opozice, nebo dokonce pryč z politiky. Budete jako Václav Klaus, nebo jako všichni ostatní?

To rozhodnou voliči. Já udělám všechno pro to, aby nám voliči dali znovu důvěru. Aby koalice Spolu zvítězila a abychom mohli pokračovat v naší politice, kterou Česká republika potřebuje.

V Česku je dnes asi 400 tisíc nespokojených voličů, kteří vládní koalici volili, ale už se k ní nechystají vrátit. Zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek si hraje s myšlenkou, že by je oslovil s novým projektem. Vám zatím radí obměnit programové prohlášení i složení vlády, shodnout se na třech prioritách – a ty v následujícím roce a půl dotáhnout. Vyslyšíte ho?

Politika, kterou děláme, bude úspěšná. Potřebujeme dokončit reformy, které jsme slíbili: důchodovou reformu, konsolidaci veřejných financí, udržení rekordního tempa investic do dopravní infrastruktury, do bezpečnosti. Nebo pohnout s digitalizací, byť lidé už vidí ve svých mobilech občanské průkazy. Když tohle uděláme, uvidí voliči splněné sliby i to, že se staráme o budoucnost České republiky – a jsem přesvědčen, že nás podpoří. Příští volby totiž nebudou jen klasickým soubojem mezi levicí a pravicí, bude to souboj o charakter státu. Proti nám stojí populisté, kterým je všechno jedno.

Pravicoví voliči vám často vyčítají, že konsolidace veřejných financí je nedostatečná. Největším krokem v tomto směru byl konsolidační balíček – což je výsledek složitého kompromisu pěti stran, nad jehož rámec se toho již příliš nestane. Pokud budete znovu vládnout, pravděpodobně se vám přitom nevyhne ani stejný stranický půdorys.

Voliči buď koncentrují své hlasy do jedné politické síly, a vláda pak nemusí trávit dlouhé hodiny hledáním kompromisu, nebo rozdělí svoji přízeň a očekávají od politiků, že se domluví. Jako lídr nejsilnější strany a předseda vlády mám povinnost dát těch pět stran dohromady. Voliči to očekávají a já tento typ lídrovství naplňuji. Je jasné, že každá strana má své zájmy a priority. Někdy domluva trvá déle, ne všichni jsou spokojení, ale je to výsledek toho, co si přejí občané. Děláme změny, na které předchozí tříčlenné vlády neměly odvahu. Dokážeme se v klíčových věcech domluvit.

Bude takový přístup k volbám stačit? Nechybí vaší vládě trochu víc razance?

Důležité jsou výsledky. Naše jsou takové, že se domluvíme a řešení najdeme. Když chceme hledat dobré řešení, každý z nás musí dát pryč stranické sobectví – to myslím pozitivně. Naši voliči jsou inteligentní a tohle chápou; stejně jako fakt, že jsme před sebou měli extrémní výzvy, kterým jsme museli čelit.

Miroslav Kalousek tedy nemá pravdu? Nejde o něj, je nicméně hlasitým zástupcem nespokojených voličů, kteří inteligentní jsou.

Zažil jsem spoustu výroků bývalých politiků. Kritika je zdravá, nad všemi podněty přemýšlím. Ale ptáte se mě, jestli cesta, po které jdeme, je správná – takže ano, jsem si jist, že máme výsledky a v rámci možností pracujeme tak, jak nejlépe umíme. Pokud s námi voliči nebudou spokojeni, budou volit někoho jiného. Myslím ale, že spokojeni budou: že se ekonomika zvedá a mají se lépe.