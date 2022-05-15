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3 články
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Agenda
•
2 minuty
Jak to bylo s ropovody
Kateřina Šafaříková
•
15. 5. 2022
Kontext
•
7 minut
Bál bych se, že mě zastřelí
S expertem na kybernetickou bezpečnost Petrem Špiříkem o pozadí útoku na americký ropovod
Barbora Chaloupková
•
23. 5. 2021
Denní menu
•
4 minuty
Siouxové v Dakotě slaví Den díkůvzdání bojem proti ropovodu
Petr Horký
•
24. 11. 2016
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