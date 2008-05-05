Redakce
Tomáš Didunyk
art director
Vystudoval Střední polygrafickou školu v Praze, před Respektem pracoval jako grafik a designér na volné noze. Vytvořil layouty časopisů Cinepur, Taneční zóna, Dějiny a současnost, Yacht, Banky & finance, Skaut Junák a graficky je zpracovával. Kontinuálně pracoval na grafických úpravách knih pro Nakladatelství Lidové noviny, Albatros a další. Vytvářel vizuální identity a grafické práce pro Divadlo Komedie, HaDivadlo, Státní operu Praha, Národní divadlo, Městská divadla pražská i práce pro reklamní agentury (Ogilvy & Mather, Leo Burnett atd.), grafické práce pro filmové produkce, věnoval se tvorbě CID. V Respektu působí od roku 2008 jako art director
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