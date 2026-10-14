Ondřej Kundra: Plzeňský senátor Aschenbrenner neunesl svůj konec
Proč politik stavící se proti populismu nakonec populismus podpořil
Končícího a ve volbách neúspěšného plzeňského senátora Lumíra Aschenbrennera (ODS) si mohli voliči zapamatovat jako politika, který v Senátu vždy důstojně vykonával svoji roli, stavěl se za svobodu a bojoval proti populismu. Osvědčil to ostatně už v minulosti v Plzni, kde se postavil proti spolupráci s ANO. O to víc nyní překvapilo, když se Aschenbrenner objevil v tomto městě na předvolebním billboardu s postupující političkou ANO Lucií Kantorovou.
„Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!“ stojí na něm s odkazem na dalšího protikandidáta, bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehku, jenž teprve nedávno do západočeské metropole částečně přesídlil, aby zde zkusil svůj vstup do politiky. V prvním kole se mu to celkem zdařilo, když nad Kantorovou a Aschenbrennerem vyhrál. Klíčové rozhodnutí každopádně přijde nyní o víkendu a dosluhující senátor ODS se do něj aktivně zapojil.
Unést prohru důstojně není lehké. Aschenbrenner může cítit křivdu, že ho přeskočil další demokrat Řehka, tak ale politická soutěž funguje. V době, kdy Česko čelí zásadním bezpečnostním rizikům, jež ANO soustavně popírá, by dávalo logiku postavit se na stranu někoho, kdo se tématem bezpečnosti desetiletí zabýval, má v něm zkušenosti, kontakty.
Opak znamená, že Aschenbrenner dal před bojem proti populismu přednost osobním emocím. Ještě nepochopitelnější však je, že to nedokáže férově říct. Svolil sice se svojí fotkou s Kantorovou, ale ve veřejném prostoru pronáší fráze, že nikoho nepodpořil, že je to na voličích, vymlouvá se, že jí přece billboard nemohl zakázat. Svůj politický konec si volí každý sám, Lumír Aschenbrenner se rozhodl pro otisk politika, jenž je v rozporu se vším, co dosud zastával.
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