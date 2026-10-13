Bedřišku, Čunka a větrníky nechceme
Od ostravského dramatu po ženský triumf: povolební vyjednávání, pády matadorů i místní referenda
Komunální volby skončily a zájem se už upíná ke skládání koalic ve velkých městech, kde vyjednávání zpravidla trvá nejdéle a má také největší přesah do celostátní politiky. Část pozornosti nicméně bude ještě směřovat k druhému kolu senátních voleb, kde se odehrává několik zajímavých trendů a soubojů. Volební víkend napsal i řadu dalších příběhů, které vykreslují volební krajinu a obraz Česka. Tady jsou ty, které stojí za pozornost podle nás.
Vyjednávání v Ostravě
Zatímco v některých městech (třeba v Plzni, některých pražských částech, Jablonci nad Nisou) koalice vznikly hned o víkendu, jinde teprve vyjednávají a někde mají dohodu teprve „poloviční“. To je případ i třetího největšího města republiky. V Ostravě sice zvítězilo hnutí ANO, ale oproti minulosti přišlo o tři mandáty, ostatní strany naopak posílily. Za jednatřicetiletým lídrem ANO Richardem Verešem ještě v sobotu večer do štábu přicházeli představitelé jednotlivých subjektů a probírali různé varianty. Stejně jako v dalších městech i v Ostravě se objevila možnost, že by zbylé subjekty mohly obejít ANO. To by se povedlo skrze spojení SrdcOVA (ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci), Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak. A začalo se odvíjet drama s mnoha zvraty.
Lídr srdcOVA a dosluhující primátor Jan Dohnal (ODS) nabídl šéfovi Starostů pro Ostravu Aleši Boháčovi dokonce post primátora. Podmínkou bylo, že Starostové ukončí již pokročilá jednání s ANO, a místo toho se spojí se srdcOVA a hnutím Ostravak. Tato trojice by měla v zastupitelstvu pohodlnou většinu 32 z 55 mandátů. Boháč však nabídku nepřijal a médiím to vysvětloval obavami, zda by město bez zastoupení ANO ve vedení dokázalo dobře spolupracovat s vládou Andreje Babiše a s vedením Moravskoslezského kraje, kde má ANO silnou pozici. Dohnalovi navíc řekl, že se současně snažil Starosty i hnutí Ostravak obejít – a nabízel ANO dvoukoalici, v níž by hnutí získalo post primátora i většinu v radě města.
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