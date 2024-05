Většina Gruzínců je pro členství v EU, ale vláda zemi stáčí k Rusku

Gruzínské ulice v posledních týdnech plnily masové protesty, kterými chtěly desetitisíce lidí zabránit přijetí kontroverzního návrhu zákona o zahraničním vlivu, jinak nazývanému "ruský zákon". Neuspěli a parlament normu ve třetím čtení podle očekávání schválil. Oficiálním cílem je podle vládní strany Gruzínský sen zajistit transparentnější financování nevládních organizací či médií. Ve skutečnosti jde - právě po vzoru Ruska - o potlačení opozice a nezávislých médií a spolků. Což v době, kdy je Gruzie kandidátem na členství v EU, kritizuje mimo jiné i Evropská komise. „Je to určitě něco, co Evropskou unii dost znervózňuje, protože jejím cílem je přijmout co nejrychleji státy, u kterých hrozí, že by se zde Rusko mohlo pokoušet posilovat svůj vliv. Ale co se týče podpory Gruzínců, 90 procent je pro vstup země do EU," říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová, podle které momentálně Gruzie stojí na křižovatce. Vydá se vůlí společnosti na Západ, nebo proruská vláda zemi stočí k Rusku? A má vůbec Evropská unie nějakou moc, když v případě Gruzie zatím nejde o členský stát?