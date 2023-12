Trump se nemůže zúčastnit primárek v Coloradu. Ve volbách ho to paradoxně posílí

Nejvyšší soud v Coloradu rozhodl, že Donald Trump není způsobilý znovu vykonávat funkci prezidenta USA. Odvolává se přitom na 14. dodatek americké ústavy - a to kvůli exprezidentovu podílu na útoku na sídlu Kongresu z roku 2021. V čem je to pro Spojené státy přelomový moment? A jaký vliv to může mít na Trumpovu kandidaturu v prezidentských volbách? Ve Výtahu Respektu odpovídá Jiří Sobota.