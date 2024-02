Temný případ s Jodie Foster: Chaos, který se vydává za sofistikovanost

Po deseti letech představila HBO novou, v pořadí už čtvrtou řadu známého kriminálního seriálu Temný případ s podtitulem Noční krajina. Poté, co se z první série, ve které coby detektivové zazářili Matthew McConaughey a Woody Harrelson, stal fenomén, doprovázela nové díly velká očekávání. Částečně i kvůli tomu, že tentokrát Temný případ převzaly ženy. O režii a zčásti i scénář a produkci se postarala Issa López, v hlavních rolích se jako detektivky představily Jodie Foster a Kali Reis. Přestože nová řada zasazená do nehostinného prostředí Aljašky nabízí pozoruhodný a rozhodně překvapivý konec, nutí si klást otázku, proč neustále vnímáme hrubost jako kvalitu a proč chaos zaměňujeme se sofistikovaností. Co nám Temný případ: Noční krajina říká o posunu v seriálové tvorbě? A zapadá do strategie HBO? Ve Výtahu Respektu odpovídá Jindřiška Bláhová.