Šojgu končí. Technokrat Bělousov má posunout ruskou armádu k větší agresivitě

Zatímco Rusové už několikátým dnem téměř nepřetržitě útočí na Charkovskou oblast, ve vedení obrany - a to jak ruské, tak ukrajinské - probíhají změny. Ukrajinci uznali, že ruské jednotky mají taktické úspěchy a vyměnili velitele sil zmíněné oblasti, která hraničí s Ruskem. Vladimir Putin mezitím navrhl vyměnit ministra obrany: v čele úřadu by měl jeho blízkého spolupracovníka Sergeje Šojgua, známého jako milovníka moci a rozkradače majetku, nahradit dosavadní první místopředseda vlády Andrej Bělousov. Dosazení tohoto ekonoma a technokrata je ale vcelku očekávatelné, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra: „Myslím si, že ruská armáda, chce-li být více efektivní, nebezpečná a agresivní, a to po ní Vladimir Putin nepochybně chce, chce-li třeba časem znovu napadnout Ukrajinu v nějaké masivní síle, bude si muset projít určitými reformami. Bělousov by měl tu ruskou armádu zreformovat a stabilizovat, čehož Šojgu zjevně nebyl schopný." Co za sebou Šojgu nechává a co s ním teď bude? A jak je situace na frontě vážná, když už i Kyjev otevřeně připouští ztráty?