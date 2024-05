Rusko posiluje násilné sabotáže v Evropě

Rusko plánuje zintenzivnit sabotážní akce v zemích Evropy. Podle listu Financial Times před tím varují tajné služby napříč evropskými státy. „Je jasné, že těchto věcí bude přibývat. Rusko se musí snažit nacházet efektivnější metody své špionáže. V důsledku ruské agrese na Ukrajině došlo k vypovězení více než šesti set špionů z ruských ambasád - pro Rusy to znamenalo, že musí hledat nové cesty, jak být aktivnější v Evropě. A zdá se, že jich nacházejí hodně: že jsou kreativní, inovativní, velmi aktivní. Vybízí to nejen k větší ostražitosti ze strany NATO a EU, ale také k potřebě se nějak inovativně bránit," říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra. Na co se momentálně Rusové nejvíce zaměřují? Co hrozí v Česku? A jak se před sabotážemi bránit?