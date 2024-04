Fiala v USA: Prosazování pomoci pro Ukrajinu se Česku může v budoucnu vyplatit

„Po všech těch jednáních mohu říct, že jsem mírně optimistický, pokud jde o schválení balíku pomoci Ukrajině a Izraeli," řekl na návštěvě USA premiér Petr Fiala, který se setkal kromě prezidenta Joea Bidena také s republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Ten se nechal slyšet, že o uvolnění zhruba 60 miliard dolarů na podporu Ukrajiny by se mohlo jednat ještě tento týden. Jak ale ve Výtahu Respektu upozorňuje Ondřej Kundra, „pan Johnson vymyslel takovou kulišárnu ohledně balíku pomoci, protože tak, jak byl schválený Senátem, je to jeden zákon, který obsahuje několik konkrétních pomocí. Aby předseda Sněmovny reprezentantů politicky přežil a nesvrhlo ho jeho radikální křídlo, rozhodl se rozsekat to na čtyři zákony a nechat o tom případně hlasovat individuálně, což zvyšuje šanci, že pomoc pro Izrael projde, ale nepojde pomoc pro Ukrajinu". Mohla v tomto ohledu hrát Fialova návštěva ve Spojených státech ve prospěch Ukrajiny? A proč je důležité, že Česko iniciativu na muniční pomoc pro válkou zasaženou zemi prosazuje právě i v USA?