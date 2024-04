Obnovení procesu s Weinsteinem ukazuje, že justice neumí řešit sexuální násilí

U symbolu hnutí MeToo, tedy případu hollywoodského exproducenta Harveyho Weinsteina, došlo k důležitému zvratu. Nejvyšší soud amerického státu New York zrušil jeho odsouzení za sexuální delikty a nařídil zahájení nového procesu. U toho předchozího, kdy byl Weinstein v roce 2020 odsouzený na 23 let za mřížemi, shledal procesní chyby. Soud totiž přihlížel i k trestnému chování, kterého se sice bývalý producent dopouštěl, ale nesouviselo přímo s projednávaným případem. Přestože rozhodnutí soudu Weinsteina nezprošťuje viny a dvaasedmdesátiletý muž dál zůstává ve vězení, do budoucna to může mít negativní dopad na oběti, říká ve Výtahu Respektu Silvie Lauder. „Pokud vidíme více takových přehodnocujících rozsudků u lidí, kde nikdo nepochybuje, že se chovali dlouhodobě problematicky, může to mít dopad na ochotu obětí se na systém obracet." Na základě čeho soud v New Yorku nařídil zahájení nového procesu? Liší se něčím rozhodování v podobných případech v USA a v Česku? A jak by rozhodnutí soudu u Weinsteina mohlo ovlivnit proces s exprezidentem Donaldem Trumpem?