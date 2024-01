Nepřijetím Istanbulské úmluvy senátoři prokázali neznalost. Co bude dál? 

Senát neschválil Istanbulskou úmluvu, tedy dokument Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, a to o pouhé dva hlasy. Z 71 přítomných senátorů a senátorek jich pro ratifikaci hlasovalo 34. Úmluva, ke které se zatím přihlásilo 38 států včetně Ukrajiny nebo balkánských zemí, zavazuje nejen k uzákonění opatření proti násilí a diskriminaci, ale také ke školení zdravotníků či soudců nebo podpoře organizací, jež obětem pomáhají. Co nepřijetí Istanbulské úmluvy říká o tuzemských senátorech a senátorkách? A mohou mít oběti i organizace, jež jim poháhají, naději i bez ratifikace dokumentu? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Silvie Lauder.