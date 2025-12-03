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Operace

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Robotická operace
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Robotická operace

Roboti se tedy už naučili operovat? Ne tak docela. Činnost nástrojů uvnitř pacientova těla stále ovládá chirurg. Nesklání se už ale nad operačním stolem. Tam se pohybují ramena poněkud strašidelně vyhlížejícího stroje – připomíná obří hmyz, který činorodě „hoduje“ na nešťastném pacientovi v narkóze. Operatér, v tomto případě operatérka, sedí v rohu místnosti s hlavou vnořenou do takzvané konzole, v níž vidí trojrozměrný obraz situace v pacientově těle. Ruce má vsunuty do dvou „joysticků“, pomocí nichž ovládá chirurgické nástroje.

Milan Jaroš24. 4. 2024
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