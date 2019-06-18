On The Move
9 článků
Kontext8 minut
Vidím město veliké, Addis Abebu
Fotoreportáž: Etiopská metropole je příkladem dramatické proměny afrických velkoměst
Tomáš Lindner, foto: Milan BurešEtiopie5. 5. 2019
Společnost22 minut
Z Vietnamu do Tvrdošovců: Sousedy jsme naučili dělat pho, oni nám nosí slivovici
Tomáš Vasilko, Denník N30. 4. 2019
Společnost22 minut
Zakarpatská Ukrajina: Hranice jsou stejné
Jászberényi Attila, NépszavaZakarpatská Ukrajina24. 4. 2019
Kontext12 minut
Země těžkých rozhodnutí
Zpráva z vylidňujícího se Moldavska
Tomáš Brolík, foto: Matěj StránskýMoldavsko, Itálie15. 4. 2019
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Společnost20 minut
Brexitová dilemata
Série rozhovorů deníku Gazeta Wyborcza s imigranty z EU žijícími na britských ostrovech
Maciej Czarnecki, Gazeta Wyborcza2. 4. 2019
Společnost2 minuty
Jak ovlivní brexit život Poláků na britských ostrovech?
Respekt17. 3. 2019
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Společnost2 minuty
V pohybu
Respekt11. 3. 2019