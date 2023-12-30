Nikki Haley

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4 články
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Komentář
•
4 minuty
Nestyď se říct otroctví
Marek Švehla
•
30. 12. 2023
Komentář
•
6 minut
Biden by nemusel kandidovat
Ve Spojených státech se naplno rozjíždí snaha zastavit Trumpův návrat do Bílého domu
Jiří Sobota
•
9. 12. 2023
Kontext
•
9 minut
Konečně někdo normální. Zastaví republikáni Donalda Trumpa?
Jiří Sobota
•
4. 12. 2023
Politika
•
4 minuty
Peníze, nebo ambice? Amerika pátrá, proč rezignovala velvyslankyně při OSN
Jiří Sobota
•
10. 10. 2018
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