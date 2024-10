Průzkum: ANO a SPD by ve volbách dosáhly na sněmovní většinu

Čunek jde do toho. Sjezd lidovců se koná už tento pátek a sobotu – a my se tak brzy dozvíme, kdo povede KDU-ČSL do sněmovních voleb v příštím roce. A hlavně s jakou vizí a s jakými partnery. Ambici jít do boje o křeslo předsedy již potvrdili dva přední politici současné KDU-ČSL: ministr zemědělství a bývalý předseda lidovců Marek Výborný a Marian Jurečka – ministr práce a sociálních věcí, který se i přes nízké preference své strany rozhodl, že zkusí svůj mandát obhájit.