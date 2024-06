Nerudová vs. Turek: Místo střetu dvou světů se konaly tréninky na tenisové zdi

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota, Silvie Lauder a Andrea Procházková.

Zdravím všechny čtenáře mého newsletteru, tentokrát probereme tenisový souboj Danuše Nerudové s Filipem Turkem, že eurovolby jdou nejen v Česku referendem o vládě a jak je těžké někoho vyhodit ze strany:

Nerudová versus Turek. Nešlo se tomu vyhnout. Alespoň pokud jste na sociálních sítích. Oznámení debaty mezi jedničkou do eurovoleb na kandidátce STAN a od pondělka také členkou Starostů a nezávislých Danuší Nerudovou s lídrem koalice Přísahy a Motoristů sobě Filipem Turkem na CNN Prima News působilo trochu tak, jako kdyby disciplínou nebyla politická diskuse, ale klání v rámci některého z bojových sportů. Turek se do eurovoleb proti Nerudové dlouhodobě vymezoval – třeba tím, že o ní prohlásil, že je „opravdu kvalitně blbá“. Nerudová na to dlouho nereagovala, až týden před volbami souhlasila s debatou.