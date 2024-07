Nečekané prvenství pro Balkán jako nejklidnější část Evropy

Ale protože zpráv o těchto událostech jste jistě vstřebali už velké množství, věřím, že si rádi odpočinete u zpráv z Balkánu – tentokrát nečekaně klidné oblasti Evropy. Je to možná překvapivé, ale v porovnání se západní Evropou působil jihovýchod kontinentu aspoň v tom posledním týdnu stabilněji. Minimálně na rozdíl od Francie, kterou čeká turbulentní léto, během nějž se musí naučit, co je vlastně ten parlamentní systém (pokud vás to zajímá, přečtěte si třeba tento rozhovor s politologem Janem Rovným). Na Balkáně se v posledních sedmi dnech zkrátka nestalo nic, co bychom už nezažili a co by nás snad mělo překvapit.