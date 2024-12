Ficova cesta do Moskvy zakončila podivuhodný středoevropský rok

Nedá se samozřejmě vyloučit, že to celé je z Ficovy strany velká diplomatická hra v unijní prospěch, ale nejspíš není. Ruská propaganda dostala obrázek, jak za prezidentem Putinem opět jezdí evropští politici (před Ficem se s ním setkal maďarský premiér Viktor Orbán a rakouský kancléř Karl Nehammer), a Fico dostal obrázek pro své voliče, že jedná s rozumnými Rusy a snaží se je uchránit před energetickou kalamitou způsobenou ukrajinskými fašisty. Diplomaticky je to pro Slovensko v Unii další rána, ale to je současné vládě jedno. Možná jde z Ficovy strany o investici do jedné z variant budoucnosti; té, kterou bude po vítězství na Ukrajině kreslit Rusko. Jak ale drtivá většina ostatních Východoevropanů dosvědčí, byla by to velmi naivní sázka.