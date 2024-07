Vary 7: Nevím, kdo bude hvězda. Vím jen, z koho nedokážu odtrhnout oči

Liší se to režisér od režiséra. Ale pokaždé to začíná stejně – najme mě režisér, když pojme nápad, že chce dělat film. Někdy mě osloví, když už má zajištěné peníze, někdy ještě během shánění rozpočtu. Castingový režisér je první nebo druhý člověk, kterému režisér volá. Přečtu si scénář, začínáme se o něm bavit. Moje práce je naplnit jeho vizi. Dávám dohromady seznamy herců, které by se podle mě hodili na tu kterou roli. Říkám mu, co si o konkrétních hercích myslím. Snažím se mu nabízet lidi, kteří by ho ani nenapadli. Herci a herečky zároveň často nemají čas, i kdyby byli pro roli ideální. Když první volba není průchozí, začne větší hledání. Díváme se na videa, která nám herci posílají. Z mého životopisu vidíte, že často pracuji s některými režiséry opakovaně – s Denisem Villeneuvem, Alejandro G. Iñárritu nebo Adamem McKayem. Tam je ta spolupráce jednodušší.