Usmíření místo jízlivostí. Vítězem Oscarů je moderátor OʼBrien a pozitivní vibrace

O’Brien vše zkušeně odklonil do zábavy, oslavy filmu jako umění a Hollywoodu jako soudržné komunity. Zpátky se nakonec drželi i předávající a vítězové. Zoe Saldaña, která získala sošku pro nejlepší herečku ve vedlejší roli za muzikál Emilia Pérez, jen emotivně vnesla téma emigrantů. Předávající Daryl Hannah pak pozdravila Ukrajinu a vítězové v kategorii dokument, izraelsko-palestinský tým Yuval Abraham a Basel Adra se snímkem No Other Land, vyzvali k ukončení izraelsko-palestinského konfliktu.