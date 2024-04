Nejdřív měly televize o Kuciaka zájem, po volbách daly ruce pryč

Milion eur v hotovosti vysázených na naleštěném stolku a vedle nich tehdejší slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci vysvětluje, že je to odměna vypsaná na dopadení těch, kdo v únoru 2018 zavraždili slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou. Jeden z notoricky známých obrazů porevolučního Slovenska v sobě shrnuje absurditu tamní politiky – zavražděný novinář psal i o kauzách týkajících se špiček Ficovy strany Smer – a žije dál svým životem.

Teď pomohl na Západě „prodat“ připravovanou hranou televizní sérii o vraždě nazvanou Naši lidé scenáristy Mira Šifry, režisérky Terezy Nvotové a producenta Tomáše Hrubého ve chvíli, kdy od ní slovenské televize daly kolektivně ruce pryč. „Ficovy bankovky“ byly spolu se zprávou rodičů obětí součástí nedávného představení projektu na francouzském festivalu Series Mania, kde drama o politicky motivované vraždě získalo cenu pro nejlepší připravovaný projekt a s ní 50 tisíc eur na dopsání scénáře. Ve francouzském Lille, kam přijeli tvůrci hledat potenciální koproducenty a televizní vysílatele, představili pilotní díl a detailní linky dalších pěti.

Součástí prezentace bylo přitom i vykreslení situace na slovenské politické scéně. Fico v březnu 2018 rezignoval právě kvůli kauze Kuciak. Loni ale znovu vyhrál volby a aktuálně usiluje kromě jiného o umlčení a ovládnutí médií. „Francouze a Italy projekt zaujal z lidského pohledu – co se té dvojici stalo. Zpráva o stavu země, která se pohybuje na hraně mezi právním státem a něčím, co už právním státem není, se jich dotýkala míň,“ popisuje pohled potenciálních zájemců Hrubý. Naopak pro Němce to bylo blízké a aktuální: „Mají obavy, že by to mohlo být za jedno volební období klidně i u nich.“

Vedle sympatií zástupců západních televizí mají tvůrci i podporu rodičů obou zavražděných mladých lidí. Když jim Miro Šifra jel projekt představit, byla v něm prý malá dušička, aby se jim „nenavážel do soukromí“. Jejich reakce ale byla úplně jiná: „Říkají, že do konce života nemají už nic jiného na práci, než aby se na jejich děti nezapomnělo. Aby nezemřely zbytečně.“

Konec optimismu

S nápadem na televizní sérii o vraždě investigativního novináře, který rozkrýval případy spojené s vysokou slovenskou politikou i italskou mafií, přišel za slovenským scenáristou usazeným v Praze v roce 2022 producent Tomáš Hrubý, jenž stojí třeba za minisérií Hořící keř o Janu Palachovi. „Možná se i báli, že by to působilo jako hyenismus, když byl Ján Kuciak všude,“ uvažuje Hrubý z odstupu, proč se do projektu nepustil některý z jeho slovenských kolegů. Možná byli všichni na Slovensku přeplněni tragickým příběhem, který přivedl do ulic demonstrovat proti vládě desítky tisíc lidí. Možná se v první fázi hodily „cyničtější“ české oči mající odstup.

Každopádně Šifru, který právě na Slovensku dokončil celovečerní film MIKI o mafiánovi Mikuláši Černákovi, nabídka zaujala a následně oslovil Terezu Nvotovou, bývalou spolužačku z pražské FAMU. Národnost podle něj byla zásadní. Český režisér by instinktivně nerozuměl všem detailům a kontextu. „Ono se to možná nezdá, ale Česko a Slovensko jsou v mnohém opravdu odlišné země. Vy máte třeba chaty, my folklor,“ tvrdí z perspektivy Slováka usazeného už řadu let v Česku. Po absolvování filmové školy se poměrně rychle vypracoval na jednoho z nejžádanějších tuzemských scenáristů. Upozornil na sebe krimisérií Rédl (2018), následovali Zrádci (2020). Je podepsaný i pod aktuálním seriálem To se vysvětlí, soudruzi!. A podle jeho scénáře nyní vzniká další krimiseriál Studna.