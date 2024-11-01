Jak poslouchat audio Respektu
Články dostupné pro poslech u sebe mají na webu a v mobilní aplikaci příslušnou ikonu či přímo přehrávač. Můžete se setkat se dvěma typy audií:
- Nahrané lidmi ve studiu, což mohou být podcasty a také audioverze článků, jak jste už roky v Respektu zvyklí. To se týká hlavně článků z vydání před listopadem 2025.
- Nově se budete setkávat s audioverzemi článků, které jsou vygenerované umělou inteligencí. Naší snahou je, aby co nejvíce z obsahu bylo dostupné v audiu. Prosíme o shovívavost, když nebude vše dokonalé. Zejména v okrajovějších jazycích jako je čeština není nástroj ještě bezchybný a mohou nastat problémy u některých slov. Připomínky nám můžete hlásit na www.respekt.cz/audio-oprava.
Novinka: Poslech v aplikaci Spotify ad.
Nově můžete poslouchat audiočlánky Respektu také v aplikacích Spotify, Podcasty od Apple a dalších. Tato možnost je exkluzivně dostupná pro předplatitele Klubu Respektu. Pokud chcete předplatné rozšířit o Klub, napište na [email protected]. Níže uvádíme podrobnější návod pro dvě nejpoužívanější aplikace:
Spotify
- Klikněte v zařízení se Spotify na odkaz: https://open.spotify.com/show/15mnCZBuUBeQRz10TeNI9J:
- Na pořadu klikněte na zámeček u kterékoli epizody. Stiskněte Tak jedeme (případně Získej přístup).
- Zvolte Link Account. Budete přesměrováni na přihlášení na Respekt. Tam se přihlaste vaším Respekt účtem, kde máte aktivní předplatné s Klubem Respektu.
- Všechny audiočlánky by se vám měly odemknout.
Podcasty Apple
- Ve Správě účtu zkopírujte nabízený odkaz.
- V aplikaci Podcasty Apple vstupte do Knihovny.
- Nahoře vedle nápisu Knihovna rozklikněte tři tečky a zvolte Přidat pořad ke sledovaným pomocí URL.
- Vložte zkopírovanou adresu a zvolte Sledovat.
- Pořad se vám přidá do Knihovny a můžete poslouchat.
Často kladené otázky
Proč nemá článek audio?
Může se jednat o starší článek, nebo se audio teprve generuje. Případně mohla nastat chyba.
Proč nejsou všechny texty načtené lidmi?
Není v našich silách nechat načíst všechny texty ve studiu a už vůbec ne v čase jejich vydání. Robotický hlas dokáže audio vyrobit v čase, kdy vychází článek a vy tak budete mít mnohem větší komfort než dosud.