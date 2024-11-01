0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás

Jak poslouchat audio Respektu

Články dostupné pro poslech u sebe mají na webu a v mobilní aplikaci příslušnou ikonu či přímo přehrávač. Můžete se setkat se dvěma typy audií:

  • Nahrané lidmi ve studiu, což mohou být podcasty a také audioverze článků, jak jste už roky v Respektu zvyklí. To se týká hlavně článků z vydání před listopadem 2025.

  • Nově se budete setkávat s audioverzemi článků, které jsou vygenerované umělou inteligencí. Naší snahou je, aby co nejvíce z obsahu bylo dostupné v audiu. Prosíme o shovívavost, když nebude vše dokonalé. Zejména v okrajovějších jazycích jako je čeština není nástroj ještě bezchybný a mohou nastat problémy u některých slov. Připomínky nám můžete hlásit na www.respekt.cz/audio-oprava.

Novinka: Poslech v aplikaci Spotify ad.

Nově můžete poslouchat audiočlánky Respektu také v aplikacích Spotify, Podcasty od Apple a dalších. Tato možnost je exkluzivně dostupná pro předplatitele Klubu Respektu. Pokud chcete předplatné rozšířit o Klub, napište na [email protected]. Níže uvádíme podrobnější návod pro dvě nejpoužívanější aplikace:

Spotify

  1. Klikněte v zařízení se Spotify na odkaz: https://open.spotify.com/show/15mnCZBuUBeQRz10TeNI9J:
  2. Na pořadu klikněte na zámeček u kterékoli epizody. Stiskněte Tak jedeme (případně Získej přístup).
  3. Zvolte Link Account. Budete přesměrováni na přihlášení na Respekt. Tam se přihlaste vaším Respekt účtem, kde máte aktivní předplatné s Klubem Respektu.
  4. Všechny audiočlánky by se vám měly odemknout.

Podcasty Apple

  1. Ve Správě účtu zkopírujte nabízený odkaz.
  2. V aplikaci Podcasty Apple vstupte do Knihovny.
  3. Nahoře vedle nápisu Knihovna rozklikněte tři tečky a zvolte Přidat pořad ke sledovaným pomocí URL.
  4. Vložte zkopírovanou adresu a zvolte Sledovat.
  5. Pořad se vám přidá do Knihovny a můžete poslouchat.

Často kladené otázky

Proč nemá článek audio?
Může se jednat o starší článek, nebo se audio teprve generuje. Případně mohla nastat chyba.

Proč nejsou všechny texty načtené lidmi?
Není v našich silách nechat načíst všechny texty ve studiu a už vůbec ne v čase jejich vydání. Robotický hlas dokáže audio vyrobit v čase, kdy vychází článek a vy tak budete mít mnohem větší komfort než dosud.