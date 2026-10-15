Aby Frankfurt nezůstal jedním velkým ohňostrojem
Moře české literatury a komiksu zaplavilo největší knižní veletrh světa
Z bílé mořské pěny vylétají okřídlené bytosti. Nejsou to andělé, ale poťouchlé alegorie českých autorů a autorek. Tak rozkresluje komiksový battle na 78. ročníku největšího knižního veletrhu na světě Lucie Lomová. Zatímco německé moderátorce s nadsázkou anglicky vysvětluje, že se na frankfurtské akci cítí jako na „školním výletu do Německa, kde se všichni zúčastnění stmelili“, chilský autor komiksů Alberto Montt do společné ilustrace snímané na projekční plátno dokresluje godzillu, která se českou dvojici chystá pozřít. A plný sál českého pavilonu mezi kulisami nafukovacích oblázků zabublá smíchem.
Už jen několik málo minut zbývá z čestného hostování Česka. Následně od dlouholetého šéfa veletrhu Jürgena Boose zazní „schluss“ a štafetu z rukou ředitele projektu Czechia 2026 Tomáše Kubíčka přebírá jeho chilský protějšek. Pak už si „země na pobřeží“ – na niž se Česko inspirované Shakespearovou Zimní pohádkou romanticky překřtilo – symbolicky i v realitě sbalí kufry. Byla to událost, kterou zdejší literatura a komiks ještě nezažily. Jaký dojem Česko zanechalo? A co bude následovat?
Společné ohrožení
Už slavnostní zahájení upoutalo více, než bývá zvykem. Spisovatelka Radka Denemarková a básnířka Marie Iljašenko využily příležitosti, aby ve svých vystoupeních upozornily na skutečnost, že kultura je v ohrožení ze strany politické moci a musí bojovat o nezávislost. Jen chvíli předtím ministr kultury Oto Klempíř sklidil pískot a nesouhlasné výkřiky a většina českého autorstva si připjala placky s nápisem Culture in danger.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu