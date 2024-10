Jsme víc odolní, víc svobodní, nikdy odsud neodejdeme

Vzala je tam jejich babička, moje matka, na začátku velké války. Hodně se bála, co se stane, tak jsme se domluvili, že se přestěhují do Lvova do bytu, kde bydlí můj bratr. Už jsou tam dva roky. Vidím je dvakrát do roka, když mají narozeniny. Do Lvova je to odsud patnáct hodin vlakem, cestování je drahé a taky přesouvat celou rodinu je složité. Každý den si ale voláme. Já jsem tu se zbytkem rodiny zůstala, protože do bratrova bytu bychom se všichni nevešli. Navíc tady jsem skutečně doma.