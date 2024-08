Hlavně aby výmysly o dětských ganzích nepřitáhly extremisty

První červencovou neděli se Česko dozvědělo ze zpravodajství médií, že ve dvanáctitisícovém Šternberku řádí už nějaký čas dětský násilný gang a teď po jeho útoku skončila s několikrát zlomeným nosem čtrnáctiletá školačka. Zprávy doprovázela fotografie zakrváceného dívčího obličeje a otcova slova, která napsal na Facebook: že jeho dceru Viktorku zbila nečekaně na ulici jen tak bez předchozího varování „lidská zrůda ve smečce podobných individuí“. „Dětský gang ze Šternberku zbil do krve školačku! Byli to nepřizpůsobiví, tvrdí místní,“ napsal o incidentu bulvární deník Expres. „Městu chybí pevná ruka,“ citovaly noviny jeden z komentářů nespokojených Šternberčanů. Jak vypadal život ve Šternberku před útokem a co incident ve městě vyvolal?