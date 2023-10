Česko podle Pavla potřebuje nový směr. Jak přesně by měl vypadat, ale neřekl

Petr Pavel poprvé ve funkci prezidenta udělil státní vyznamenání a pronesl u příležitosti dne české státnosti slavnostní projev. Byl to jeho klasický proslov. Řekl vše, co měl a co se od nepopulistického politika očekává, zároveň jeho slovům chybělo cosi jiskrného. Nějaký hlubší rozměr, něco překvapivého, provokativního či neočekávaného, co ve svých vystoupeních míval kdysi Václav Havel, k němuž se Pavel ostatně v řeči hlásil.

Důležitou část projevu Pavel věnoval Evropské unii. Připomněl, že Česko leží v srdci Evropy, a jsme tak přirozenou součástí Evropské unie, projektu, který nám přinesl “mír a prosperitu”. Prezident zdůraznil, že EU dává lidem příležitosti, jaké jsme nikdy v moderní historii neměli. Vyzdvihl, že Češi mimo jiné můžou podnikat na trhu, jenž je čtyřicet pětkrát větší než tuzemský, každý na něm za rovných podmínek může prodávat své výrobky. EU dává Čechům práci, prohlásil Pavel, označil ji za “náš domov”.