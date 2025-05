Železnou oponu podle Fica navrhl Churchill. Lež mu má pomoci odůvodnit přimknutí Slovenska k Rusku

Robert Fico se chystá do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. O připomínání minulosti ale nejde, Putin podobné příležitosti využívá k propagandě současného Ruska. Fico tak jede oslavovat válečného zločince, který má krev na rukou. To, co se děje na Slovensku, je však mnohem vážnější a hlubší problém než jedna ostudná cesta.