O převozu Cecilie Gonzagy a tricích, které používají únosci demokracie

Před Spišským muzeem v Levoči stojí muž v černé mikině. S orlem na hrudi a kapucí na hlavě, aby mu z dálky nebylo vidět do tváře. Ne, není to bezdomovec. Ani malý zlodějíček, co přišel drapnout cigarety do blízkých potravin. Je to Lukáš Machala, vysoký úředník ministerstva kultury.