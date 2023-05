Mydlete se s vládou, ale armádu nechte na pokoji

Není nic zbytečnějšího než voják, který se opájí iluzemi o trvalém míru. Česko má ale to štěstí, že v čele jeho armády stojí podle všeho realista, který si uvědomuje mimořádně rizikový charakter ruské agrese na Ukrajině a připravuje na její možné rozšíření směrem do Evropy nejen armádu, ale v rétorické rovině i politiky a veřejnost. Ti první musí dát na obranu víc peněz, ti druzí by je v tom měli podpořit a sami přestat žít v nebezpečné iluzi, že se nás otevřené putinovské výhrůžky netýkají.

Přesto během prezidentské kampaně útočil Andrej Babiš na náčelníka Generálního štábu Karla Řehku za to, že riziko rozšíření války zmiňuje. Šéf ANO toho v kampani zkazil hodně, ale snaha zatáhnout armádu do politického boje byl asi nejpokleslejším krokem, který si bez nadsázky pohrával s esenciálním zájmem obyvatel země - bezpečností před vnějším útokem.