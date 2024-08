Kamala Harris má navrch v nejdůležitější bitvě – o dojmy a pocity

Demokraté mají sklon s naprostým nepochopením hledět na své spoluobčany a bezradně se ptát, proč nehlasují tak, aby jim bylo lépe. Proč nevolí politiky, kteří by jim reálně pomohli vést materiálně pohodlnější život. „Co se to s Kansasem děje?“ citují v duchu aktuálně známou knihu, ale ve skutečnosti se ptají, co se to děje s Amerikou.