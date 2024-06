Babiš udělal politický coming out

I svoji kampaň před letošními eurovolbami postavil na kritice témat, která běžně podporuje jeho liberální frakce Renew. A hned po volbách Babiš jakoby nic vplul opět do řad Renew a vypadalo to, že se v ní usadí lépe než kdykoli předtím. Lídryně ANO v Evropském parlamentu Klára Dostálová si ještě tento týden veřejně pochvalovala, že opětovné začlenění do Renew probíhá zdárně, ANO má slíbené posty ve vedení výborů a možná i celého parlamentu. K tomu sdělila, že nenarazili v rámci svých programových priorit na žádný problém.